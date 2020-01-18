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«Заткнем поганый рот!»: Путин высказался о тех, кто пытается принизить роль СССР в победе над фашизмом

, 16:34 | Алиса Маркова Видео 758

Глава государства заявил о создании Центра архивных документов и фотоматериалов на встрече с ветеранами в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин резко высказался в адрес тех, кто пытается принизить роль Красной армии и Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Российский президент также заявил о создании Центра архивных документов и фотоматериалов, отметив, что Россия никому не позволит исказить правду о жутких событиях нашей истории. В центре будут собраны документы, освещающие истинную роль светских солдат в борьбе с фашизмом.

«Я уже говорил об этом. Мы обязательно создадим центр кино- и архивных материалов. И мы обязательно заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, дедов — наших Героев, которые погибали, защищая мир от „коричневой чумы“ — от нацизма. Я думаю, что этот центр будет открытым для всего мира. Еще раз подчеркну — мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было», — сказал Путин.

18 января президент страны встречается с ветеранами Великой Отечественной войны в музее обороны и блокады Ленинграда.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в субботу, 18 января, в 77-ю годовщину со Дня прорыва блокады Ленинграда, российский президент пообещал единовременные выплаты ветеранам в честь 75-летия победы.

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