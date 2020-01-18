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Путин пообещал выплаты ветеранам к 75-летию Победы

, 16:02 | Алиса Маркова Срочная новость 125

75 тысяч получат ветераны и все приравненные к ним категории, по 50 тысяч — труженики тыла.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент России заявил, что ветеранам и всем приравненным категориям будут выделены по 75 тысяч рублей единовременно, по 50 тысяч получат труженики тыла. С таким заявлением президент страны выступил во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны в музее обороны и блокады Ленинграда 18 января.

«Мы всегда поддерживали материально ветеранов, обычно это была выплата к празднику — 10 тысяч рублей для ветеранов и 5 тысяч для тружеников тыла. Я сегодня встал, думал об этом — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 000 рублей для ветеранов и 50 000 для тружеников тыла», — сказал президент.

Также глава государства лично наградил нескольких из присутствующих медалями в честь 75-летия Победы и пообещал, что награждены будут все ветераны, несмотря на их место жительства — в РФ и за рубежом.

Также Путин заявил о создании Центра архивных документов и фотоматериалов. Таким образом Россия никому не позволит исказить правду о жутких событиях нашей истории.

«Поганый рот этот мы заткнем документами этими», — сказал Путин о тех, кто пытается принизить роль СССР в победе над фашизмом.

Президент также вспомнил про свой визит в Израиль, отметив, что евреи не дают миру забыть про холокост, и мы не должны забыть о жертвах блокады.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в субботу, 18 января, российский президент возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке, после на Пискаревском кладбище почтил память героев, отдавших жизни за спасение Ленинграда, а затем осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну».

 

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