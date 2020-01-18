Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи

Королева Великобритании Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета ее кожи, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от королевских привилегий из-за расизма, процветающего в Букингемском дворце.

По некоторым данным, Елизавета II якобы изначально не одобряла выбор своего внука. Спутница принца Гарри — разведенная американская актриса с африканскими корнями. Источники издания утверждают, что обитатели Букингемского дворца всерьез опасались интервью «без купюр», которое Меган Маркл могла дать прессе в любой момент, поведав о расизме и сексизме в королевской семье.

«В этой семье так много враждебности — она токсична. Если бы отношения были лучше, все было бы иначе», — цитирует Daily Mail источник.

Еще одним из факторов, повлиявшим на решение принца Гарри и Меган Маркл, стало отсутствие поддержки герцогини во время судебных тяжб с прессой. Внук Елизаветы II воспринял ситуацию крайне болезненно, так как из-за вездесущих папарацци погибла его мать — принцесса Диана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл чувствует себя свободнее после отдаления от королевской семьи.