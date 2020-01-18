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  4. Пассажиров выбросило из маршрутки после столкновения с легковушкой в Петербурге

Пассажиров выбросило из маршрутки после столкновения с легковушкой в Петербурге

, 23:34 | Сергей Зеленский 59

О серьезно пострадавших пока не сообщается.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Серьезное ДТП с участием маршрутки и автомобиля Mercedes произошло на пересечении Светлановского проспекта и улицы академика Байкова в Петербурге. Кадры происшествия опубликовал паблик «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

На кадрах с камер наружного видеонаблюдения видно, как общественный транспорт совершает левый поворот и в какой-то момент водитель дает газу и не замечает, как по встречной полосе несется немецкий седан. После столкновения маршутку развернуло, а из окна автобуса люди буквально стали выпадать на асфальт.

ВКонтакте @spb_today

По предварительным данным, некоторые пассажиры маршрутного такси пострадали, для них была вызвана бригада скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девять легковых и грузовых машин столкнулись на трассе под Новосибирском

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