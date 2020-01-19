Итоги и перспективы первых переговоров по Ливии в Москве

В понедельник в Москве произошло событие, которое совсем недавно казалось невероятным. Для мирных переговоров в столицу России прибыли непримиримые противники — представители враждующих ливийских сторон. Это председатель Правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж, с одной стороны, и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар– с другой.

Трудные переговоры завершились пока без подписания соглашения. Но сам факт диалога этих людей можно назвать прорывом. И все потому, что они почти согласились. Да камни преткновения остались, но их гораздо меньше. А значит шансов на мир в Ливии стало больше.

Уже в пятницу в адрес Владимира Путина поступило письмо от командующего Халифы Хафтара. Он выразил личную благодарность и признательность за усилия России по установлению мира и стабильности.

Московская встреча по урегулированию в Ливии продемонстрировала несомненный авторитет России в мировых делах. Наша страна играет ключевую роль на Ближнем Востоке и Северной Африке. Но что важнее — способна эффективно гасить конфликты. Выступать в роли надежного арбитра, которому доверяют все стороны.

В Ливии уже девять лет не прекращается гражданская война. Тогда в 2011 году — авиация США и Франции начала утюжить страну, чтобы поддержать повстанцев, которые пытались свергнуть Муамарра Кадаффи. Ливия не смогла ничего противопоставить мощи двух сверхдержав. Кадаффи убивали жестоко и чуть ли не в прямом эфире всех телеканалов мира. На Западе тогда говорили, вот теперь в стране расцветет истинная демократия и народ заживет так, как того заслуживает.

Вряд ли он заслужил девять лет братоубийственной войны. В общем западные лидеры — врали. Россия же не оставляет попытки исправить то, что они наворотили в африканской стране. Уже в воскресенье в Берлине при активном участии нашей страны пройдет очередная встреча противоборствующих сторон. Как раз для того, чтобы убрать те самые немногочисленные камни преткновения.