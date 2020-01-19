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Почему дочь Анджелины Джоли исхудала перед операцией по смене пола

, 7:12 | Сергей Зеленский Видео 28

Поговаривают, что Шайло полностью копирует мать — «ест только фрукты и литрами пьет кофе».

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Фото, видео: Instagram @shiloh.jolie.pitt

Дочь оскароносных Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло вовсю готовится к операции по смене пола и очень похудела. Однако потеря веса с этим не связана — вероятно девочка берет пример со своей мамы, которая, по словам ее друзей, после развода с супругом «ест только фрукты и литрами пьет кофе», пишет KP.RU.

13-летняя Шайло начала готовиться к «превращению» в мальчика еще два года назад, сменила имя на Джон и пьет гормональные таблетки. С детства она заявляла, что хочет быть похожей на своих братьев, одеваться и стричься как они. 44-летняя Анджелина сказала, что не может препятствовать ей в вопросе самоидентификации.

Теперь на фото ноги Шайло в мужских шортах выглядят буквально как спички.

Последнее время в американском обществе активно пропагандируются операции по смене пола. Появились общественные организации, которые борются за права трансгендеров, их трудоустройство и прочие блага и социальные гарантии. В американской армии даже появились квоты на лиц нетрадиционной ориентации, а также сменивших пол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что и вторая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта — 11-летняя Вивьен — хочет быть похожей на мальчика.

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