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Житель Челябинска с автоматом гонялся за мужчиной по улице

, 6:52 | Светлана Шевченко Внимание: шокирующие кадры! 35

На шокирующих кадрах видно, что мужчина с оружием идет по направлению к остановке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka, ВКонтакте @public158343732

Житель Челябинска с автоматом гонялся за мужчиной по улице. Шокирующие кадры опубликовал URA.RU.

По информации издания, причиной произошедшего, предварительно, стал дорожный конфликт. Оба участника событий оставили свои машины на дороге и вышли на разборки, правда, силы похоже были неравны.

На кадрах видно, как мужчина с оружием неспешной походкой идет по направлению к остановке, а второй — бежит по левой полосе, периодически поскальзываясь и падая среди машин.

На видео не попала предшествующая этим событиям драка — мужчина упал на разделительной полосе, а другой начал его бить прикладом, вытаскивая на проезжую часть.

Свидетели произошедшего сняли происходящее на видео и сообщили в полицию. Правоохранители задержали обоих. Выяснилось, в руках одного из них был страйкбольный автомат.

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