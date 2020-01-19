Житель Челябинска с автоматом гонялся за мужчиной по улице. Шокирующие кадры опубликовал URA.RU.

По информации издания, причиной произошедшего, предварительно, стал дорожный конфликт. Оба участника событий оставили свои машины на дороге и вышли на разборки, правда, силы похоже были неравны.

На кадрах видно, как мужчина с оружием неспешной походкой идет по направлению к остановке, а второй — бежит по левой полосе, периодически поскальзываясь и падая среди машин.

На видео не попала предшествующая этим событиям драка — мужчина упал на разделительной полосе, а другой начал его бить прикладом, вытаскивая на проезжую часть.

Свидетели произошедшего сняли происходящее на видео и сообщили в полицию. Правоохранители задержали обоих. Выяснилось, в руках одного из них был страйкбольный автомат.