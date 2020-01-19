Алла Пугачева буквально взорвала медиа пространство невероятными изменениями во внешности. Поклонники отметили резкое омоложение кумира после того, как звезды начали публиковать в Instagram фото и видео с юбилея Игоря Николаева.

На кадрах с праздничного мероприятия Аллу Борисовну было просто не узнать. Больше всего фанатов поразила фотография, на которой певица позирует в компании юбиляра и его супруги Юлии Проскуряковой. Также фотографией с Примадонной поделилась хореограф Алла Духова.

Подписчики звезд оставили множество комментариев под постами, в которых обсудили внешность 70-летней исполнительницы.

«Алла Борисовна очень помолодела»;

«Не узнать! Хорошо выглядит. Овал лица будто изменился»;

«Алла Борисовна невероятно красивая!» — написали фолловеры.

Правда, некоторые пользователи высказали мнение о том, что чудесное преображение Аллы Пугачевой — заслуга исключительно пластических хирургов или фотошоп-мастеров.

«Не узнать!» Резко помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластике 1/2 instagram @alladukhovaofficial 2/2 instagram @uliaveronika

На празднике в честь композитора Примадонна рассказала о том, что его композиции очень облегчили ей жизнь.

«Благодаря твоим песням я не сильно переживала расставания с мужьями», — сказала суперзвезда во время поздравления друга.

После этого именинник и певица вместе станцевали под лиричную композицию. Игорь Николаев и Алла Пугачева дружат уже больше 40 лет. К слову, на видео тоже можно отчетливо разглядеть разительные изменения во внешности Примадонны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева назвала Игоря Николаева «пророком».