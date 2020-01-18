«Прямо дрожь по телу!..»: Пригожин заснял медленный танец Николаева и Пугачевой

Популярный композитор Игорь Николаев отметил день рождения в кругу огромного количества друзей. Музыканту 17 января исполнилось 60 лет. На юбилее исполнителя присутствовали множество звездных гостей, в числе которых была его давняя подруга — Алла Пугачева.

На празднике Игорь Николаев и Алла Борисовна вместе потанцевали под трек «Золото любви», которую композитор написал в соавторстве с Игорем Крутым. Медленный танец знаменитостей заснял на камеру еще один звездный гость на юбилее — Иосиф Пригожин. Продюсер решил поделиться поистине уникальным видео в Instagram.

«Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей», — подписал ролик Пригожин.

Подписчики продюсера пришли в полнейший восторг от опубликованных им кадров. Пользователей соцсети очень вдохновило то, насколько потрясающе выглядят 60-летний именинник и его 70-летняя подруга. Юзеры оставили звездным приятелям множество восхищенных комплиментов.

«Это очень романтично»;

«Трогательно, молодцы, пронесли теплые отношения через годы!»

«Ну, какие они старики? Выглядят отлично!»

«Прямо дрожь по телу… Так приятно видеть и понимать столько лет дружбы», — написали фолловеры.

«Возраст» дружбы Игоря Николаева и Аллы Пугачевой уже преодолел отметку в 40 лет. Знаменитости познакомились в 1979 году, когда композитор будучи 19-летним мальчишкой пришел работать в музыкальную команду Примадонны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин спел дуэтом со Стасом Михайловым на юбилее у Игоря Николаева.