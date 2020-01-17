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Почему Алла Пугачева называет Игоря Николаева «пророком»?

, 12:31 | Мия Субботина Фото 1 608

Артистка утверждает, что все песни Николаева, которые она исполняла, предсказывали моменты, происходящие в ее жизни.

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Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music

Талантливый певец и композитор, народный артист России Игорь Николаев празднует 17 января свое 60-летие. Исполнитель родился на Сахалине в семье капитана дальнего плавания и бухгалтера. Отец артиста также был поэтом маринистом, членом Союза писателей СССР.

Начиная с 1980 года, Игорь Николаев работал клавишником в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал». Кстати, она напрямик называет Николаева «пророком», утверждая: все его песни, которые она исполняла, предсказывали моменты, происходящие в ее жизни. Например, некоторые композиции она просто опасалась петь и отдавала их другим артистам. В подтверждении слов Примадонны — хит Николаева и Королевой «Дельфин и Русалка». Вскоре после написания этой песни пара разошлась.

Весь день музыкант принимает поздравления от многочисленных поклонников и друзей в соцсетях. Николаеву желают здоровья и долголетия. Именинника также поздравил Владимир Путин, который накануне Нового года подписал указ о присвоении ему звания народного артиста России. Президент отметил в сообщении щедрый музыкальный талант певца. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор — автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали Вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства», — говорится в сообщении.

Российский певец Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в Сахалинской области в городе Холмск. Написал такие песни, как «Желтые тюльпаны», «Котенок», «Маленькая страна» и ряд других.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорю Николаеву присвоено звание народного артиста РФ.

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