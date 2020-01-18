  1. Пятый канал
  4. Пугачева заявила, что песни Николаева помогали ей пережить расставания с мужьями

Пугачева заявила, что песни Николаева помогали ей пережить расставания с мужьями

, 17:18 | Мия Субботина Видео 57

Примадонна отечественной эстрады присутствовала на юбилее своего давнего друга вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Александр Натрускин, Instagram @valeriya

Российская певица Алла Пугачева произнесла красивую речь на юбилее популярного композитора и своего давнего друга Игоря Николаева. Примадонна присутствовала на празднике вместе с другими звездами шоу-бизнеса.

Артистка обратилась к имениннику, стоя рядом со своим третьим мужем — концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Замужем за ним певица была с 1985 по 1993 год. Видеозаписью теплого поздравления поделилась певица Валерия в сторис в своем Instagram.

«Благодаря твоим песням я несильно переживала расставания с мужьями», — заявила исполнительница.

После этого в зале раздался дружный смех многочисленных гостей. Болдин решил в шутку добавить, что он тому яркое подтверждение.

«Но я не это хочу сказать. Я люблю Женьку. Всех мужей, которые были в моей жизни. Но Игорь такую лепту своими песнями внес в мою жизнь…», — сказала Алла Пугачева.

В конце записи Евгений Болдин напомнил, что композитору и будущей звезде было всего 19 лет, когда он пришел к нему на прослушивание. После Николаев стал работать в музыкальной команде Примадонны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин заснял медленный танец Николаева и Пугачевой.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января

Последние новости

17:40
Путин назвал «моральными уродами» тех, кто против поддержки семей с детьми
17:33
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
17:25
Акция «Свеча памяти» по случаю 77-летия со Дня прорыва блокады прошла в Петербурге
17:18
Пугачева заявила, что песни Николаева помогали ей пережить расставания с мужьями
17:11
«Выгул слона»: Эффектные кадры построения истребителей МиГ-29 в Египте
17:06
Путин пообещал поддержать мобильное приложение ОНФ для помощи ветеранам

Сейчас читают

«С ней уроки делал»: Петербурженка передала привет Путину через соседа
«Когда выпивал — становился невыносим»: вдова Караченцова решилась на откровение
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]