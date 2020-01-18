Пугачева заявила, что песни Николаева помогали ей пережить расставания с мужьями

Российская певица Алла Пугачева произнесла красивую речь на юбилее популярного композитора и своего давнего друга Игоря Николаева. Примадонна присутствовала на празднике вместе с другими звездами шоу-бизнеса.

Артистка обратилась к имениннику, стоя рядом со своим третьим мужем — концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Замужем за ним певица была с 1985 по 1993 год. Видеозаписью теплого поздравления поделилась певица Валерия в сторис в своем Instagram.

«Благодаря твоим песням я несильно переживала расставания с мужьями», — заявила исполнительница.

После этого в зале раздался дружный смех многочисленных гостей. Болдин решил в шутку добавить, что он тому яркое подтверждение.

«Но я не это хочу сказать. Я люблю Женьку. Всех мужей, которые были в моей жизни. Но Игорь такую лепту своими песнями внес в мою жизнь…», — сказала Алла Пугачева.

В конце записи Евгений Болдин напомнил, что композитору и будущей звезде было всего 19 лет, когда он пришел к нему на прослушивание. После Николаев стал работать в музыкальной команде Примадонны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин заснял медленный танец Николаева и Пугачевой.