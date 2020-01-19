«Славная девчушка!» 80-летний Эммануил Виторган показал редкое видео с подросшей дочкой

Два года назад 80-летний Эммануил Виторган поразил общественность новостью — он стал отцом в третий раз. Вместе с супругой Ириной актер представил поклонникам свою дочь Этель. Однако на этом сюрпризы от актера не закончились. В 2019 году благодаря суррогатной матери, на свет появился четвертый ребенок артиста — маленькая Клара.

Два старших ребенка Эммануила Виторгана давно выросли. Дочь Ксения уже сама стала бабушкой. А сын Максим подарил жизнь трем наследникам.

Эммануил Виторган души не чает в маленьких дочках. Недавно актер опубликовал в Instagram редкое видео с подросшей Этель. На кадрах девочка беззаботно танцует, бегает по дому, обнимает папу и «болтает» на своем детском языке с мамой.

Поклонники Эммануила Виторгана восхитились умилительным видео с наследницей кумира. Малышка вызвала у фанатов артиста множество положительных эмоций и теплых чувств. Подписчики кинозвезды поспешили похвалить маленькую дочку актера за непосредственность и обаяние.

«Славная девчушка!»

«Какая уже большая Этель. Красотка, такая милашка!»

«Сладкая как мед!»

«Маленькое чудо», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эммануил Виторган отправился на гастроли в компании маленькой дочери.