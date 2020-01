Олейник победил американца Грина болевым приемом во втором раунде

Уже вторая победа на счету россиян в рамках первого в 2020 году турнира UFC 246, который в настоящие минуты проходит на известной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

42-летний Алексей Олейник победил американца Морис Грина болевым приемом — рычаг локтя — во втором раунде. Для обоих предыдущие встречи в октагоне закончились поражениями нокаутом.

Воспитанник советской школы боевого самбо уже во втором раунде перевел бой в партер, американец оказался к этому не готов.

Алексей Олейник занимает 12 строчку официального рейтинга UFC среди бойцов тяжелого веса. У него 57 побед, 13 поражений и одна ничья. У американца — восемь побед и три поражения.

А в эти минуты в прямом эфире РЕН ТВ в октагоне появились Конор Макгрегор и бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Дональд Серроне. До начала боя остаются считанные минуты.

