Десятые российско-китайские Молодежные игры завершились в Калининграде

Российская сборная завоевала 53 золотые медали.

Грандиозный праздник спорта в Калининграде. Там прошла красочная церемония закрытия юбилейных X российско-китайских молодежных игр.

По золотым медалям Россия обошла Китай — 53 против 34. Однако в общем медальном зачете наши спортсмены уступили.

Комплекты наград разыграли в бадминтоне, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, художественной гимнастике, водном поло, синхронном плавании, боксе, ушу — всего 12 видов спорта. Впервые в программу включили самбо.

Участие приняли 300 спортсменов. Самому младшему — 11 лет, самому старшему — 20.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на стадионе «Лужники» завершился турнир по настольному теннису, на котором был установлен мировой рекорд по количеству участников. В соревнованиях приняли участие 6187 человек, и это достижение официально зафиксировано как мировой рекорд.

Участники турнира в течение всего дня боролись за победу в трех категориях: «детский турнир», «любительский турнир» и «ветераны». Спортсмены заняли 200 столов для пинг-понга, а за игрой следили 100 судей.

