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«Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секунд

, 8:44 | Игорь Рязов Видео 919

Ирландец поцеловал оппонента в лоб после боя.

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Фото, видео: REUTERS, Instagram @vikingvern, @therealxfactorxp, @javi1338, @goss.ie, @xenghis

Ирландец Конор Макгрегор одержал победу в первом раунде над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246. Поединок завершился через 40 секунд после начала.

Серроне потерял контроль над поединком после пропущенного точного удара ногой в голову. Американец оказался на настиле, и Макгрегор бросился на добивание. Он нанес несколько ударов кулаками и плечом сопернику, разбив тому лицо в кровь. После того, как рефери разнял бойцов, ирландец поцеловал оппонента в лоб.

В интервью сразу после боя еще в октагоне Макгрегор пообещал продолжить карьеру. Он не стал вызывать никого конкретного на бой. Спортсмен сказал, что комфортно чувствует себя в полусреднем весе, но может и перейти в легкий.

 
 
 
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Подписка 👉@russian__mma #макгрегор

Публикация от RUSSIAN_MMA (@russian__mma)

В сети фанаты смешанных единоборств поздравляют Макгрегора с возвращением в октагон.

«Сюрприз-сюрприз… Король вернулся»;

«Черт возьми, это Конор»;

«С возвращением, Коннор МакГрегор!»

«Респект „Ковбою“. Поздравляю Конора», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, Конор Макгрегор вернулся в октагон после 15-месячной паузы. Свой последний поединок ирландец провел против россиянина Хабиба Нурмагомедова, уступив в бою за пояс чемпиона UFC.

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