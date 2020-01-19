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Видео: правительственный вертолет и грузовик столкнулись на дороге в Бразилии

, 10:44 | Игорь Рязов Видео 42

Мужчина, снявший ДТП на видео сообщил, что вертолет принадлежал федеральному правительству.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © GNS Science, Twitter @diego_domi

Дорожная авария с участием грузовика и вертолета произошла в Бразилии. Видео с необычным инцидентом появилось в сети.

На кадрах видно, что вертолет находится в разделительной зоне посередине проезжей части. Перед и за ним по своим полосам ездят автомобили. Вертолет стоит на месте, но двигатель запущен и лопасти вращаются.

В этот момент повернуть через разделительную зону пытается грузовик. Водитель не рассчитал расстояние, расположив кузов слишком близко к вертолету. В итоге лопасти частично его разрезали. Сам вертолет от столкновения повернулся на месте.

На видео можно оценить, насколько серьезные повреждения получили винты воздушного средства. Оператор написал, что вертолет принадлежал федеральному правительству Бразилии.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее вертолет экстренно приземлился на оживленную трассу на Ямале из-за метели.

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