Видео: Макгрегор поднял упавший микрофон «Известий» во время пресс-конференции

Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор во время пресс-конференции по итогам турнира UFC 246, в котором он сокрушительно одолел американца Дональда Серроне, помог корреспонденту МИЦ «Известия». Когда десятки журналистов собрались задать свои вопросы спортсмену, в какой-то момент микрофон Максима Приходы упал на пол. Боец поднял его и попытался установить его обратно на стойку, однако не смог, поэтому продолжил общение с прессой с микрофоном российского журналиста в руках.

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Пресс-конференция прошла по итогам боя Макгрегора и Серроне. Последний был госпитализирован после поражения. Ирландец же отправился праздновать победу. Она случилась спустя почти полуторагодового перерыва. Поединок продолжался всего 40 секунд. Серроне оказался не готов к стремительной атаке Макгрегора и был отправлен в нокаут.