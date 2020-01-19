  1. Пятый канал
  4. Видео: Макгрегор поднял упавший микрофон «Известий» во время пресс-конференции

Видео: Макгрегор поднял упавший микрофон «Известий» во время пресс-конференции

, 10:29 | Алиса Маркова Видео 26

Знаменитый ирландский боец после стремительной победы над Дональдом Серроне выручил журналиста МИЦ «Известия» на пресс-конференции в Лас-Вегасе по итогам турнира UFC 246.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор во время пресс-конференции по итогам турнира UFC 246, в котором он сокрушительно одолел американца Дональда Серроне, помог корреспонденту МИЦ «Известия». Когда десятки журналистов собрались задать свои вопросы спортсмену, в какой-то момент микрофон Максима Приходы упал на пол. Боец поднял его и попытался установить его обратно на стойку, однако не смог, поэтому продолжил общение с прессой с микрофоном российского журналиста в руках.

5-tv.ru

Пресс-конференция прошла по итогам боя Макгрегора и Серроне. Последний был госпитализирован после поражения. Ирландец же отправился праздновать победу. Она случилась спустя почти полуторагодового перерыва. Поединок продолжался всего 40 секунд. Серроне оказался не готов к стремительной атаке Макгрегора и был отправлен в нокаут.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Гороскоп на 19 января: Марс в Овне напоминает, что в хаосе существует гармония

Последние новости

10:29
Видео: Макгрегор поднял упавший микрофон «Известий» во время пресс-конференции
10:16
Саша Петров назвал Стасю Милославскую «самым красивым человеком»
10:01
Серроне экстренно увезли в больницу после поражения в бою с Макгрегором
9:42
«Славная девчушка!» 80-летний Эммануил Виторган показал редкое видео с подросшей дочкой
9:25
Виктория Боня рассказала про свой плакат желаний и сбывшиеся благодаря ему мечты
9:09
Изменения в Конституции РФ: почему это стало возможным именно сейчас

Сейчас читают

«Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секунд
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января
Макгрегор против Серроне: дата, статистика бойцов и коэффициенты

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]