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Девушка Венцеслава Венгржановского рассказала, почему у них до сих пор нет ребенка

, 12:11 | Ниса Мурзанаева Видео 15

Возлюбленная звезды «Дома-2» решилась на откровение.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Возлюбленная Венцеслава Венгржановского Дарья решилась на откровение. В интервью для сайта «Дни.ру» девушка рассказала о сложностях в отношениях с экс-участником реалити-шоу «Дом-2». Пара взяла небольшой перерыв, однако избранница знаменитости продолжает о нем тепло отзываться.

«Он достаточно умный человек, с ним есть, о чем поговорить, он разбирается во многих сферах. Многие думают, что он дурачок, фрик, на самом деле это не так», — поведала Дарья.

Instagram @russkiy_kesha

По словам Дарьи, пара уже давно задумалась о рождении ребенка. Венцеславу Венгржановскому 38 лет и он, наверняка, мечтает о наследнике. Вот только его возлюбленную всерьез смущает непостоянство избранника.

«Я хотела от него детей. И хочу до сих пор. Но невозможно жить как на пороховой бочке», — поделилась девушка знаменитости.

Дарья рассказала, что в настоящий момент Венцеслав Венгржановский задумался о карьере политика. Однако его избранница подобные замыслы совсем не поддерживает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Венцеслав Венгржановский злоупотребляет алкоголем и погряз в кредитах.

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