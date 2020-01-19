«Не успел проснуться»: экс-боец UFC объяснил поражение Серроне в бою с Макгрегором

Бывший боец UFC и актер Олег Тактаров прокомментировал сокрушительное поражение Дональда Серроне в бою с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 246. Он рассказал 5-tv.ru, почему американец проиграл.

«Он не успел проснуться. Возрастной боец легкой весовой категории — это очень тяжело. После 30 (лет — Прим. ред.) этим ребятам выступать просто Закону Божьему не положено», — считает Тактаров.

По его словам, после убедительной победы ирландец получил возможность выбрать несколько вариантов развития событий. Он может как остаться в полусреднем весе, так и перейти в легкий.

«Все видели, что человек нацелен. В послематчевом интервью он сказал, что еще только на подходе к своей форме. Сейчас он сделает все необходимое для того, чтобы опять о нем говорили. Только о нем», — сказал Тактаров о Макгрегоре.

Если Макгрегор перейдет в легкий вес, он получит возможность снова сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Как отмечает «Экономика сегодня», еще до боя с Серроне ирландец говорил, что намерен драться с Хабибом в Москве.

«Я настаиваю на московском поединке», — подчеркивал Конор.

Как сообщал 5-tv.ru, Макгрегор расправился с Серроне за 40 секунд. Решающим ударом поединка стал точный хайкик, после которого ирландцу осталось только добить американца.

Несмотря на победу, реванш Макгрегор — Нурмагомедов не состоится в Москве. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт. При этом он сказал, что спортсмены должны сразится снова.