«Это удар»: жена композитора Дунаевского узнала о разводе из его интервью

Композитор Максим Дунаевский 15 января отметил 75-летний юбилей. В честь праздника артист дал большое интервью для федерального канала, в котором признался — он разводится с седьмой по счету женой и уходит к любовнице.

Последний брак знаменитости с его супругой Мариной Рождественской был довольно продолжительным — пара прожила вместе около 20 лет и даже венчалась. Новость о разводе поразила жену композитора, как гром среди ясного неба. Женщина узнала о разрыве из телевизора.

«Это удар. Хотя мы созванивались, списывались. Не понимаю, как он утаивал, зачем врал? Конечно, после объявления мы поскандалили, много „добрых“ слов друг другу сказали, поорали», — цитирует жену музыканта МК.RU.

Марина Рождественская рассказала, что у Максима Дунаевского всегда было много женщин.

«Вот эта француженка Нина Спада, которая родила ему дочь, вообще считает, что она главная в его судьбе! Книжки о нем пишет! Несколько раз он с ней переспал, а человек уже книги пишет, сколько нервов вытрепала», — откровенно поделилась супруга знаменитости.

Жена Максима Дунаевского сообщила, что не станет искать нового мужа. А вот сам композитор уже изъявил желание осчастливить новую пассию обручальным колечком.

«Вы хотите от меня услышать „да“? Что я сделаю ей предложение? Хорошо, я отвечу — да», — высказался артист.

У Максима Дунаевского есть сын Дмитрий, рожденный в 1982 году в браке с кинодивой Натальей Андрейченко. Также у артиста есть дочь Алина, появившаяся на свет после его отношений с Ниной Спада. Марина Рождественская в 2002 году родила композитору дочку Полину, а он удочерил ее старшую дочь Марию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Дунаевский разводится с седьмой женой ради новой любовницы.