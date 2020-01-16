Максим Дунаевский разводится с седьмой женой ради новой любовницы

Композитор Максим Дунаевский, отпраздновавший 15 января 75-летие, разводится с седьмой женой Мариной Рождественской ради новой любовницы. Музыкант в эфире шоу на федеральном телеканале подтвердил, что в ближайшее время в его личной жизни наступят перемены.

Максим Дунаевский прожил с супругой без малого 20 лет и в 2019 году стал выходить в свет с новой пассией.

«Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что не получается взбодрить. Жить в состоянии вялости не хочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра. Мне правда очень жаль, что так сложилось», — цитирует Starhit Максима Дунаевского.

Музыкант отмечает, что намерен обеспечить ставшую в скором времени бывшей супругу. Имя новой возлюбленной, которую Максим Дунаевский считает близким другом и партнером, он предпочел не озвучивать. При этом на вопрос ведущего Бориса Корчевникова о возможной свадьбе ответил достаточно прямо.

«Вы хотите от меня услышать „да“? Что я сделаю ей предложение? Хорошо, я отвечу — да», — заключил Максим Дунаевский.

Композитор добавил, что свою любвеобильность считает издержками профессии. Все избранницы музыканта были его музами, без которых он вряд ли бы создал свои знаменитые произведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боярский рассказал о знакомстве с композитором Дунаевским.