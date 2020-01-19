Почему правительство РФ ушло в отставку?

Бывший премьер-министр РФ обозначил факторы, повлиявшие на отставку возглавляемого им правительства. По словам политика, причинами являются задачи политического обновления страны и фактора времени.

Экс-глава Кабмина подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 15 января указал на масштабные задачи по изменению баланса властей в стране.

«Для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — цитирует бывшего премьер-министра ТАСС.

Говоря о факторе времени, политик отметил, что занимал пост главы Кабмина около восьми лет. По его словам, это была длительная и сложная работа, напрямую связанная с принятием решений «по исключительно трудным вопросам». Бывший премьер-министр выразил мнение, что к отставке правительства следует относиться достаточно спокойно.

«Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Но, может, за последние годы это не было очень часто, но, тем не менее, это совершенно обычное событие», — констатировал политик.

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