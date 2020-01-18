Названы имена утративших посты в новом правительстве вице-премьеров

Исполняющие обязанности Ольга Голодец и Константин Чуйченко не войдут в состав нового кабмина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что обязанности Голодец, как зампреда правительства по вопросам культуры, спорта и туризма, могут быть перераспределены между вице-премьерами. А вот кто займет должность Чуйченко — глава аппарата правительства — пока не известно.

Предполагается, что первым заместителем нового премьер-министра Михаила Мишустина станет действующий помощник президента России по экономике Андрей Белоусов, который сменит на этом посту министра финансов Антона Силуанова. А на место Белоусова в команду к Владимиру Путину может перейти Максим Орешкин. Об этом заявлял Bloomberg.

Цифровизация и кадровые перестановки: Каких преобразований ждут от Мишустина

И.о. вице-премьера, который, по данным источника, сохранит свой пост, — это Татьяна Голикова, курирующая вопросы соцполитики. Она будет заниматься реализацией озвученных в послании президента мер в этой сфере.

Как сообщал 5-tv.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявит состав нового правительства в ближайшие дни, в котором он анонсировал изменения.

15 января после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию правительство страны в полном составе ушло в отставку. И.о. главы Кабмина Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.

16 января предложенный президентом на пост премьер-министра Михаил Мишустин встретился с представителями фракций Госдумы. Депутаты Госдумы проголосовали. Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром РФ.