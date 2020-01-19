Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Наступивший 2020 год будет високосным, что заставляет многих людей с осторожностью относиться к принятию решений. Подробный астрологический прогноз на февраль расскажет, представителям каких знаков зодиака предстоит встретить любовь всей своей жизни, а каким лучше сосредоточиться на карьере.

Овен

Для Овнов месяц пролетит незаметно, однако совсем расслабляться не стоит. Посвятите месяц себе, займитесь проблемами со здоровьем, на решение которых раньше не хватало времени.

Телец

В феврале Тельцы окунутся с головой в любовные разборки. В отношениях с нынешним партнером вспомнятся старые обиды — не исключено, что придется взять паузу. Холостые Тельцы будут нарасхват у противоположного пола.

Близнецы

Справится с новыми проблемами Близнецам будет не просто, особенно с первого раза — весь месяц представители этого знака будут сомневаться и набираться решительности. Но будьте уверены, веры в себя не поубавится, а станет только больше.

Рак

Работа станет верным спутником Раков на протяжении всего месяца. Помните, что увеличение обязанностей и поручений не всегда равно увеличению заработной плате. Доверьтесь интуиции — если вы думали о смене работы, возможно, новая должность и в правду принесет больше перспектив.

Лев

Надеяться на спокойствие и удачу в феврале Львам не придется. Астрологи предупреждают — проблемы могут захлестнуть с головой, но не старайтесь справиться со всем сразу. Отпустите ситуацию и жизнь наладится.

Дева

Вернитесь к тем делам, до которых долгое время не доходили руки. Пока вы этого не сделаете, месяц не принесет никаких изменений. Решите старые конфликты, раздайте долги и наметьте планы на 2020 год.

Весы

Представителям данного знака придется метаться между двумя огнями — если в личной жизни все будет хорошо, то в сфере финансов гороскоп не обнадеживает. Астрологи рекомендуют отложить все сделки до весны, иначе велик риск нарваться на мошенников или остаться без крупной суммы.

Скорпион

Чувство злости и плохое настроение не будет покидать Скорпионов весь февраль. Если не обуздать свой пылкий нрав и не взять себя в руки, то есть риск испортить отношения с семьей, друзьями, а также потерять любимого человека, — утверждают астрологи.

Стрелец

Февраль станет самым удачным месяцем года для Стрельцов. Во всех сферах их ждет успех — работа подготовит премию и повышение в должности, в личной жизни так же грядут перемены к лучшему. Смело решайтесь на покупку машины, квартиры, меняйте работу и не бойтесь связать себя узами брака.

Козерог

Будьте терпеливее в этом месяце, ведь все, что вы сделаете в феврале непременно вернется к вам с двойной силой. Поэтому звезды советуют лучше работать, уделять больше времени любимым и делать подарки близким.

Водолей

Небесные святила предупреждают Водолеев, что в скором времени их ждет неожиданная потеря — вы станете жертвой аферистов или разорвете контакты с близким человеком. Будьте готовы к трудностям, но переживать сильно тоже не стоит.

Рыбы

Скорее всего, вы получите приятный подарок или отправитесь в незапланированное путешествие. Наслаждайтесь происходящим, ведь февраль для вас сложиться как нельзя удачно. Откройте душу близким и родным — это поможет вам наладить с ними контакт, пишет Утро.ру.

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