В Подмосковье рухнул параплан

Параплан рухнул в Подмосковье. По данным очевидцев, ЧП произошло между деревнями Пашуково и Кабаново. Как сообщают источники 5-tv.ru, пилот параплана выжил, но находится без сознания. Сейчас сотрудники МЧС уточняют информацию.