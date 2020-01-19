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В Подмосковье рухнул параплан

, 16:44 | Алиса Маркова Срочная новость 5

По предварительным данным, пилот выжил, но находится без сознания.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Параплан рухнул в Подмосковье. По данным очевидцев, ЧП произошло между деревнями Пашуково и Кабаново. Как сообщают источники 5-tv.ru, пилот параплана выжил, но находится без сознания. Сейчас сотрудники МЧС уточняют информацию.

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