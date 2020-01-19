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  4. Названы главные фильмы 2019 года по версии Гильдии продюсеров Америки

Названы главные фильмы 2019 года по версии Гильдии продюсеров Америки

, 20:03 | Алиса Старжевская Видео 52

Церемония вручения награды завершилась в воскресенье в Беверли-Хиллз.

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Фото, видео: Кадр из х.ф "1917" реж. С. Мендес

Гильдия продюсеров Америки (PGA) огласила список главных фильмов 2019 года. Церемония вручения награды завершилась в воскресенье, 19 января, в Беверли-Хиллз, пишет «Экономика сегодня».

Итоги 31-й по счету церемонии были объявлены на официальной странице в Twitter.

Победителем в ключевой номинации PGA — «Лучший фильм» — стала картина «1917» режиссера Сэма Мендеса.

В этой же категории премий удостоились «Ирландец» Мартина Скорсезе, южнокорейская работа «Паразиты» Пон Чжун Хо, лента Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» и «Джокер» Тодда Филлипса.

Награды Гильдии вручаются работникам кино и телевидения, за исключительные успехи в профессии продюсера. Премия PGA является показательной в свете борьбы за премию «Оскар» — мнение членов гильдии и Американской академии киноискусств при выборе победителя номинации «Лучший фильм года» совпадали в 21 из 30 случаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Машков возмутился, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар».

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