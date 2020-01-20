Фото новорожденного сына Марии Андреевой обрадовало ее поклонников в социальных сетях. Счастливой новостью поделились с подписчиками и сама 33-летняя актриса, и ее супруг стоматолог Антон Хундадзе.

«Лента не выдерживает ваших теплейших сердечных поздравлений. Спасибо каждому! Еще и еще раз привет котенок, добро пожаловать на эту планету! Я тебя люблю», — написала Андреева.

Instagram @doctormonkey

Все девять месяцев звезда фильма «Духless», сериалов «Палач», «Черная кошка» и «Годунов» не афишировала беременность. О предстоящем прибавлении в семействе знали только близкие. Муж Марии поблагодарил благоверную за сына и попутно раскрыл маленькую тайну — написал в сторис, что новорожденного назвали Ильей.

Как сообщает портал «СтарХит», летом прошлого года появлялись слухи о расставании супругов. Тогда Мария прибыла на фестиваль «Кинотавр» без мужа. И, к тому же, не носила обручального кольца. Об окончании их отношений заявляла и подруга Андреевой. Теперь стало ясно, что информация не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленная рэпера Тимати впервые показала лицо сына.