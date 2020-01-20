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Шокирующие подробности стрельбы в штате Гавайи

, 1:02 | Марина Неруцких Видео 43

В результате ЧП погибли два сотрудника полиции.

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Фото, видео: Twitter @BNONews, @NewsAlertUK_

В ходе операции по поимке неизвестного злоумышленника в городе Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи США — Прим. ред.) погибли два сотрудника полиции. Об этом сообщает BRNewsFlash в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того стали известны подробности происшествия. По предварительной информации, неустановленный мужчина в районе Вайкики американского города Гонолулу поджег несколько домов и совершил нападение на двух человек, ранив их ножом. После этого на место ЧП прибыли правоохранители. Злоумышленник открыл огонь по полицейским и убил двоих из них. Для поимки злоумышленника были задействованы спецназ и агенты ФБР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Гонолулу в своем Twitter проинформировала жителей города о перекрытии нескольких улиц в районе, где была открыта стрельба.

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