Шокирующие подробности стрельбы в штате Гавайи

В ходе операции по поимке неизвестного злоумышленника в городе Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи США — Прим. ред.) погибли два сотрудника полиции. Об этом сообщает BRNewsFlash в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того стали известны подробности происшествия. По предварительной информации, неустановленный мужчина в районе Вайкики американского города Гонолулу поджег несколько домов и совершил нападение на двух человек, ранив их ножом. После этого на место ЧП прибыли правоохранители. Злоумышленник открыл огонь по полицейским и убил двоих из них. Для поимки злоумышленника были задействованы спецназ и агенты ФБР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Гонолулу в своем Twitter проинформировала жителей города о перекрытии нескольких улиц в районе, где была открыта стрельба.