Россия добилась возврата долгов за поставки военной техники другим странам

Россия начинает получать деньги за поставленную ранее военную технику от стран-должников. Сложности с выплатами были связаны с проведением платежей в долларах, сообщил источник РИА Новости в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

«У нас были проблемы с перечислениями долларов за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», — пояснил источник.

Агентство отмечает, что долг стран-импортеров отечественного оружия, по неофициальным данным на конец 2018 года, достиг трех миллиардов долларов. Такая задолженность сформировалась из-за проблем с переводами платежей.

Эти проблемы могут быть связаны с санкциями США против российского оборонно-промышленного комплекса. Рестрикции также распространяются на страны, которые закупают российские вооружения.

Как сообщал 5-tv.ru, тем временем в Турции хотят закупить больше российских зенитных ракетных комплексов С-400. Есть вероятность, что новая сделка будет оформлена уже в этом году.