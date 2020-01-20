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  4. Премьер Японии пообещал ускорить переговоры для подписания мирного договора с Россией

Премьер Японии пообещал ускорить переговоры для подписания мирного договора с Россией

, 9:46 | Игорь Рязов Видео 45

Синдзо Абэ сказал в своей программной речи, что «преисполнен решимости» разобраться с территориальной проблемой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda, Kremlin Pool

Правительство Японии решительно настроено на подписание мирного договора с Россией и устранение территориальной проблемы. Об этом в своей программной речи сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом России», — сказал Абэ на открытии сессии парламента.

Японский премьер добавил, что уже достигнутые договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным последовательно исполняются. Так, бывшие жители Южных Курил совершают на самолете паломничества к могилам предков, а на островах развивается совместная хозяйственная деятельность.

Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за разногласий о принадлежности Курильских островов. В 2018 году Путин и Абэ договорились активизировать переговоры для подписания мирного договора.

Как сообщал 5-tv.ru, в январе 2020 года Владимир Путин назвал поступательным развитие отношений России и Японии.

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