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  4. Команду «КАМАЗ-мастер» с ралли «Дакар» с триумфом встретили в Москве

Команду «КАМАЗ-мастер» с ралли «Дакар» с триумфом встретили в Москве

, 10:46 Эфирная новость 22

Гонка впервые проходила в Саудовской Аравии. Участников со старта ждала не дорога, а марсианский пейзаж.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

В московском аэропорту «Шереметьево» встретили триумфаторов «Дакара». Команда «КАМАЗ-мастер» взяла золото и серебро ралли-марафона.

В этом году гонка впервые проходила в Саудовской Аравии. Пройти сложнейший маршрут по дюнам смогли не все. Наша команда до финиша тоже добралась в неполном составе.

Арабские ухабы в самом прямом смысле слова «убили» одну из четырех российских машин. КАМАЗ Эдуарда Николаева выбыл из-за отказа двигателя. Но оставшиеся продолжили гонку за «Золотыми бедуинами» и буквально вырвали победу у соперников.

Как выживали гонщики на опасной трассе, узнал Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар».

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