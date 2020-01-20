Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно загорелось в сухом доке в Архангельске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Пожар произошел на судне „Выборг“ в сухом доке в Архангельске. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что возгорание началось с румпельного отсека. В результате пожара никто не пострадал.

Сообщается, что возможно, речь идет о приписанном к архангельскому порту морском буксире 1967 года постройки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов».