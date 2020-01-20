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Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

, 11:00 | Игорь Рязов 22

Пожар локализован на площади 100 квадратных метров.

Фото: www.globallookpress.com / J.Koehler via www.imago-images.d

Судно загорелось в сухом доке в Архангельске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Пожар произошел на судне „Выборг“ в сухом доке в Архангельске. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что возгорание началось с румпельного отсека. В результате пожара никто не пострадал.

Сообщается, что возможно, речь идет о приписанном к архангельскому порту морском буксире 1967 года постройки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов».

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