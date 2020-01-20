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Концерт Бориса Гребенщикова в Индии прервала полиция

, 11:59 | Игорь Рязов Видео 147

Поводом для отмены выступления музыканта стали требования местной религиозной общины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Youtube / Инжд.ру

Концерт Бориса Гребенщикова в штате Гоа на западе Индии был прерван из-за вмешательства местной полиции. Об этом сообщает «Наше Радио» со ссылкой на организаторов выступления.

«Концерт БГ (Бориса Гребенщикова — Прим. ред) был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур», — написали организаторы концерта в Facebook, но сейчас пост не доступен.

Издание отмечает, что индийские полицейские обосновали свои действия требованиями местной религиозной общины. Организаторы заверили, что имели все необходимые документы и разрешения на выступление.

Очевидцы рассказали, что представители Гребенщикова полтора часа пытались уладить конфликт с полицией. В итоге музыкант вышел к зрителям, исполнил песню без аппаратуры и продолжил вечер в формате «вопрос-ответ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Гребенщиков напомнил поклонникам о своем дне рождения снимком из магазина с алкоголем.

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