Концерт Бориса Гребенщикова в Индии прервала полиция

Концерт Бориса Гребенщикова в штате Гоа на западе Индии был прерван из-за вмешательства местной полиции. Об этом сообщает «Наше Радио» со ссылкой на организаторов выступления.

«Концерт БГ (Бориса Гребенщикова — Прим. ред) был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур», — написали организаторы концерта в Facebook, но сейчас пост не доступен.

Издание отмечает, что индийские полицейские обосновали свои действия требованиями местной религиозной общины. Организаторы заверили, что имели все необходимые документы и разрешения на выступление.

Очевидцы рассказали, что представители Гребенщикова полтора часа пытались уладить конфликт с полицией. В итоге музыкант вышел к зрителям, исполнил песню без аппаратуры и продолжил вечер в формате «вопрос-ответ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Гребенщиков напомнил поклонникам о своем дне рождения снимком из магазина с алкоголем.