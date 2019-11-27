Борис Гребенщиков напомнил поклонникам о своем дне рождения снимком из магазина

Певцу и гитаристу рок-группы «Аквариум», одному из родоначальников русской рок-музыки Борису Гребенщикову сегодня исполняется 66 лет. Артист решил необычно поздравить себя — он отправился в винный магазин. Праздничный снимок рокер разместил на своей странице в Instagram.

«С днем рождения!» — подписал пост музыкант.

Instagram @bgrebenshikov

К поздравлениям присоединились поклонники музыканта, которые пожелали ему здоровья, удачи и творческих успехов. А некоторые из них пообещали даже выпить за здоровье звезды.

«С Днем Рождения. Вот прямо сейчас за Вас и выпью бокальчик сухого красного»;

«Гармонии, здоровья, удачи!»;

«С днем рождения, Борис Борисович! Счастья, здоровья и долгих лет жизни», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Степан Меньщиков выложил нежное фото с Боней в честь ее 40-летия.