  1. Пятый канал
  4. Борис Гребенщиков напомнил поклонникам о своем дне рождения снимком из магазина

Борис Гребенщиков напомнил поклонникам о своем дне рождения снимком из магазина

, 23:14 | Мия Субботина Фото 146

Фанаты в ответ пожелали 66-летнему музыканту здоровья, удачи и творческих успехов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @bgrebenshikov

Певцу и гитаристу рок-группы «Аквариум», одному из родоначальников русской рок-музыки Борису Гребенщикову сегодня исполняется 66 лет. Артист решил необычно поздравить себя — он отправился в винный магазин. Праздничный снимок рокер разместил на своей странице в Instagram.

«С днем рождения!» — подписал пост музыкант.

Instagram @bgrebenshikov

К поздравлениям присоединились поклонники музыканта, которые пожелали ему здоровья, удачи и творческих успехов. А некоторые из них пообещали даже выпить за здоровье звезды.

«С Днем Рождения. Вот прямо сейчас за Вас и выпью бокальчик сухого красного»;

«Гармонии, здоровья, удачи!»;

«С днем рождения, Борис Борисович! Счастья, здоровья и долгих лет жизни», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Степан Меньщиков выложил нежное фото с Боней в честь ее 40-летия.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Последние новости

5:13
«Это серьезный шаг навстречу»: Дейнего о старте переговоров об особом статусе Донбасса
5:00
Лайфхак: Как хранить обувь, чтобы быстро отыскать нужную пару — видео
4:24
Вспыхнувший пожар в деревенском доме в Московской области выгнал на улицу 32 человека
3:33
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения
2:32
Путин обсудил с президентом УЕФА подготовку к Евро-2020
1:11
Гурьев день: что категорически нельзя делать 28 ноября в начале Рождественского поста

Сейчас читают

Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения
Гурьев день: что категорически нельзя делать 28 ноября в начале Рождественского поста
«Отношусь с юмором»: Застрявший на унитазе в самолете сын Сафронова об инциденте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]