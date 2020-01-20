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  4. В Госдуме поддержали запрет на взимание комиссии за платежи по ЖКХ

В Госдуме поддержали запрет на взимание комиссии за платежи по ЖКХ

, 12:57 | Карина Бернтгольц Видео 73

Владимир Гутенев отметил, что законопроект особенно порадует малообеспеченную часть населения.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, Дмитрий Коротаев, Зураб Джавахадзе; ТАСС / Григоров Гавриил

В Государственной думе прокомментировали законодательную инициативу об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, нововведения, прежде всего, порадуют малообеспеченную часть граждан, для которой данные платежи составляют значительную часть бюджета.

Парламентарий назвал идею запрета взимания банковской комиссии при оплате коммунальных услуг «очень своевременной и полезной», отмечает RT.

Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента до конца февраля. Центробанк уже одобрил данную инициативу.

В настоящий момент банковская комиссия при оплате услуг ЖКХ составляет от 0,5 до 2%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коммунальные услуги в 2020 году подорожают один раз.

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