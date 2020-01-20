В Госдуме поддержали запрет на взимание комиссии за платежи по ЖКХ

В Государственной думе прокомментировали законодательную инициативу об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, нововведения, прежде всего, порадуют малообеспеченную часть граждан, для которой данные платежи составляют значительную часть бюджета.

Парламентарий назвал идею запрета взимания банковской комиссии при оплате коммунальных услуг «очень своевременной и полезной», отмечает RT.

Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента до конца февраля. Центробанк уже одобрил данную инициативу.

В настоящий момент банковская комиссия при оплате услуг ЖКХ составляет от 0,5 до 2%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коммунальные услуги в 2020 году подорожают один раз.