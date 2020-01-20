«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг

Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития, пишет «Коммерсант».

В документе прописан «порядок предварительного резервирования» госномера. Выкупить его можно двумя путями: либо заплатив повышенную госпошлину, либо на аукционе. Одновременно можно будет участвовать не более чем в пяти торгах.

Конкретный путь будут определять региональные власти. Им же предстоит определять начальную стоимость «красивого» номера. Половина выручки от их продажи должна поступать в региональные бюджеты.

Субъекты РФ должны утвердить правила проведения торгов до 1 июня 2020 года. Само постановление правительства должно вступить в силу 1 января 2021 года.

URA.RU пишет, что в России ежегодно выдают более четырех миллионов автомобильных номеров. По данным Минэкономразвития, стоимость «красивых» может варьироваться от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. В ведомстве посчитали, что в среднем «красивый» номер будет стоить в пределах 300 тысяч за штуку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концепцию продажи «красивых» номеров для автомобилей на портале госуслуг разработали в МВД и Минэкономразвития.