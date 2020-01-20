Рак, ВИЧ и гепатит: Дерматолог рассказала, чем может быть опасен обычный маникюр

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала, какую опасность может представлять обычный маникюр в салоне красоты. Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По словам специалиста, часто возникает риск подхватить инфекцию и грибок через повреждения кожи. Опасные вирусы и бактерии быстро распространяются по организму даже через очень маленькие порезы и ранки. Риск заражения значительно повышается, если мастер использует во время процедуры нестерильные или многоразовые инструменты. Вскрывать пакет с продезинфицированными приспособлениями специалист по маникюру должен при клиенте.

«Опасность заразиться теми или иными заболеваниями, в частности гепатитом, ВИЧ существует в ситуации, когда человек контактирует с кровью зараженного человека. Если при проведении маникюра инструменты не были тщательно продезинфицированы, такие риски есть. Помимо этого, есть риск заражения грибковой инфекцией», — говорит эксперт.

Также дерматолог предупредила, что серьезную угрозу представляет собой популярный маникюр с покрытием на основе гель-лака. Облучение от ультрафиолетовой лампы для сушки лака может вызвать один из самых агрессивных видов рака — меланому. Козлова подчеркивает, что есть даже такая разновидность как подногтевая меланома: ее сложно обнаружить, если на ногти все время нанесено покрытие.

«Необходимо делать перерывы между сложными маникюрами, давать ногтям подышать и побыть в естественных условиях, ходить только в проверенные салоны, которые четко исполняют все правила дезинфекции и стерилизации инструментов», — посоветовала врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало известно о смертельной опасности лака для ногтей.