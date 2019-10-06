Стало известно о смертельной опасности лака для ногтей

В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму. Об этом заявили ряд врачей и экспертов, пишет «Экономика сегодня».

В погоне за увеличением продаж производители добавляют во флакончики формальдегид, чтобы содержимое как можно дольше не густело. Для придания блеска и ровного покрытия применяется толуол, а чтобы лак не трескался — дибутилфталат.

Эти вещества не только «бьют» по эндокринной системе человека, крайне негативно отражаются на репродуктивной функции женщин, но и могут способствовать появлению и развитию онкологических заболеваний.

Еще хуже состав лака становится после истечения срока годности, так как в результате химической реакции токсичность содержимого пузырька возрастает в разы. При этом клиенты маникюрных салонов навряд ли проверяют, не является ли лак просроченным.

Эксперты отмечают, что чем дешевле лак, тем выше вероятность наличия в нем опасной смеси вредных веществ.

Врачи рекомендуют пользоваться лаками с надписями 3-FREE или 5-FREE, означающие, что из состава исключены три или пять опасных веществ. Кроме того, на упаковке средства должен быть указан его срок годности после вскрытия.

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