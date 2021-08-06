Что такое Экадаши и почему на нее подсели знаменитости?

Наверняка вы уже слышали о системе кратковременного голодания Экадаши. Это название больше имеет отношение к индуизму, чем к одному из вариантов похудения. Но несколько лет назад Запад успешно адаптировал данную экзотическую практику под себя, сделав из нее модную систему голодания. В России же самым знаменитым практиком Экадаши является актриса Юлия Высоцкая. Именно от нее многие узнали об этой системе.

5-tv.ru побеседовал с диетологом и разобрался, полезно ли практиковать Экадаши и почему на нее подсели знаменитости.

Откуда пошло Экадаши?

Слово «экадаши» переводится с санскрита как «одиннадцать» и означает одиннадцатые лунные сутки в период роста и убывания Луны. Индуисты считают эти дни лучшими моментами для поклонения Кришне — богу в индуизме и верховному божеству в вишнуизме Вишну. Практики системы считают, что соблюдение поста Экадаши важно, потому что именно в эти лунные сутки всю пищу наполняет негативная карма. Те, кто голодает, стараются не грешить и пребывать в светлом уме натощак.

Божество Вишну. РИА Новости / А. Варфоломеев

О появлении Экадаши рассказано в «Падма-пурана» — религиозном тексте индуизма на санскрите. По легенде, для того, чтобы все живые существа как можно чаще могли очищать свою карму, божество Вишну создал богиню лунного дня Экадаши. Когда люди и животные начинали ее почитать, то получали возможность достигать духовного мира Вайкунтхи. У индуистов вишнуистской традиции, это что-то вроде рая, только в живом уме. По легенде, Вишну обитает там вместе со своей женой Лакшми и всей свитой.

Но олицетворенному греху Папапуруше в тот же момент стало негде жить. Он решил обратиться за помощью к Вишну, который предложил ему пожить в зернах и бобах. Там Экадаши не могла добраться до Папапуруше. Именно поэтому в период поста, индуистам строго запрещено употреблять в пищу бобовые и зерновые культуры.

Когда соблюдать Экадаши?

Пост Экадаши соблюдают на восходящую и нисходящую Луну, а именно на 11-е и 26-е лунные сутки. Каждый год час восхода и захода Солнца меняется, а как следствие, вход и выход из Экадаши. Если вы не знаете, как это сделать, то календарь можно найти в интернете. Уже сейчас в сети есть расписание на десять лет вперед.

Globallookpress.com / Prabhat Kumar Verma

Крайне важно, чтобы 11-е лунные сутки начались не позднее чем за 96 минут до восхода солнца, иначе пост переносят на следующий день. Обязательно нужно совершить выход из Экадаши. Чтобы сделать это правильно и сразу же после окончания поста не напасть на еду, существует несколько постепенных этапов входа, о которых будет сказано ниже.

Практики советует совершить выход из Экадаши по истечении 24 часов и именно с того продукта, от которого вы воздерживались на протяжении всех суток. Например, если вы отказались от мяса, то съешьте небольшое его количество, чтобы не навредить желудку. Ему нужно время, чтобы восстановить свою физическую активность. Если же вы отказались от всего, то выйдите со стакана воды с небольшой щепоткой соли.

Как начать Экадаши?

Новичкам советуют начинать постепенно, а не сразу отказываться от пищи и садиться на воду. Иначе это может обернуться проблемами с ЖКТ даже у человека с крепким здоровьем. Данный вид поста не подойдет людям с заболеваниями желудка, низким давлением, сердечно-сосудистыми нарушениями, беременным женщинам и людям с дефицитом массы тела. Если все эти недуги отсутствуют, а вы готовы приступить к практике, у Экадаши существует семь постепенных этапов.

Муладхаре — начинайте голодание с воздержания от мяса, рыбы, грибов, алкоголя и курения. Свадхистане — исключите зернобобовые из своего рациона в эти дни. Манипуре — откажитесь от тамасичной еды. В Индии в такой еде причисляют мясные консервы, молочные изделия, продукты с добавлением муки, жиров и сахара. К тамасичным можно отнести все, что произведено с помощью нанесения вреда животному миру. Для рациона подойдут вегетарианские и веганские продукты. Анахате — этап заключает в одном приеме пищи в день после 16.00. Утолите чувство голода орехами или фруктами. Вишудхе — в течение суток постящийся употребляет только воду. Анджне — рекомендуется полный отказ от еды и воды. Схасраре — помимо полного голодания, данный этап подразумевает ночное чтение мантр, молитв и других духовных практик. Но только в том случае, если вы практикуете индуизм и другие его ответвления.

Стоп-лист продуктов для Экадаши

Как вы уже поняли, во время Экадаши не обязательно голодать, можно есть в умеренном количестве и только те продукты, которые разрешены. Если вы вегетарианец, веган или сыроед, то начать практиковать пост будет намного легче. Какие продукты запрещены во время Экадаши?

Зерновые и бобовые культуры. Не забываем миф о Папауруше;

Любое мясо и рыба;

Яйца;

Баклажаны, капуста, шпинат, грибы, лук, чеснок, свекла. Также все виды томатов и помидоров;

Асафетида — индийская пряность, которую вы вряд ли держите на своей кухне. Но если она у вас все-таки есть, то воздержитесь от нее в период Экадаши;

Морская соль;

Мед;

Растительное масло.

Кроме пищевых воздержаний, во время суточного поста не допускается обед в чужих домах, бритье, дневной сон, общение с пьющими и грубыми людьми. Но есть и такие странные ограничения, как нанесение масел на тело и волосы. День должен пройти в уединении от активной социальной жизни.

Globallookpress.com / Imagebroker / Guenter Fischer

Если с запрещенными продуктами логика примерно понятна, то существует и список тех, которые употреблять можно, если вы входите в Экадаши постепенно. Следует заметить, что хоть молочные продукты в некоторой мере являются тамасичными, но употреблять их можно только в первый и второй этап. Ниже вы увидите список пищи, которая допускается во время поста.

Фрукты;

Сухофрукты;

Овощи и корнеплоды (кроме тех, которые попали в запрещенный список);

Молочные продукты;

Орехи. Но в Индии запрещен местный орех бетель, листья которого любят жевать для легкого наркотического действия;

Вода.

Мнение диетолога об Экадаши

Диетолог и автор собственной программы питания Любовь Калиш, поделилась с 5-tv.ru своим мнением об Экадаши. Она считает, что Экадаши положительно влияет на организм.

Любовь Калиш

Диетолог

— Пост Экадаши может быть достаточно полезен для многих людей. Но не только на 11-е лунные сутки полезно делать разгрузочные дни или голодать. Как минимум, в эти дни можно отказываться от тяжелой животный пиши, содержащей в себе адреналин. Например, красное мясо. Делать разгрузочные дни на легкой фруктово-овощной диете или дополнять сложными углеводами. Хорошо подойдет киноа и орехи. Экадаши предлагает еще добавлять молочные продукты, но здесь, я конечно, не очень согласна.

Ограничения есть для тех, кто страдает сахарным диабетом, имеет проблемы с гормональной системой, расстройства ЖКТ и нежелательно беременным женщинам. Но любой пост и воздержание могут быть полезны только здоровому организму. Это возможность отдохнуть пищеварительной системе, работе желчного пузыря и нервной системе в целом.

Я рекомендую один раз в десять дней делать разгрузочные дни, но на воде. Я не сторонник сухого голодания. Экадаши может быть полезным бонусом для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни и не имеет проблем со здоровьем.