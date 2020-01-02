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Высоцкая о браке с Кончаловским: «Стали в чем-то похожи друг на друга»

, 19:35 | Алиса Старжевская Видео 374

Ведущая рассказала в интервью, как спустя годы у нее с мужем Андреем Кончаловским появились одни и те же привычки, схожесть в действиях, мыслях и поступках.

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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial

Недавно в интервью Teleprogramma.pro 46-летняя Юлия Высоцкая рассказала о долгом и счастливом замужестве с 82-летним Андреем Кончаловским.

По словам знаменитости, она за годы супружества переняла у Кончаловского многие привычки – в каких-то моментах женщина стала мыслить так же, как и известный режиссер. В таком сближении пара не видит ничего сверхъестественного.

«Мы стали в чем-то похожи друг на друга, но мне трудно назвать конкретные качества», — уточнила Юлия.

Высоцкая признается, что она обожает путешествовать с мужем. На личной страничке в Instagram телекулинар то и дело публикует фотоотчеты их совместных поездок за границу. А не так давно Юлия Высоцкая с 82-летним супругом увлеклись скандинавской ходьбой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Высоцкая поздравила поклонников с Новым годом нежным фото с мужем.

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