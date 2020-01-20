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Капитан «Нефтехимика» за рулем авто протаранил иномарку и скрылся — видео

, 14:49 | Игорь Рязов Видео 77

Видео с места ДТП появилось в социальных сетях.

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Фото, видео: Twitter @hcadmiral;Вконтакте @hockey_net

Капитан нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Степан Захарчук предположительно попал в аварию и скрылся с места ДТП. Видео с моментом инцидента появилось в сети.

На кадрах, снятых видеорегистратором, виден белый Land Cruiser, который пытается перестроиться из крайней левой в крайнюю правую полосу. Во время этого маневра джип сначала задевает другую иномарку, а потом выезжает с проезжей части, тараня светофор. Несмотря ни на что, после этого водитель спокойно уезжает с места ДТП.

Как стало известно 5-tv.ru, за рулем джипа предположительно находился капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук. Сообщается, что молодой человек находился в трезвом состоянии — якобы просто потерял управление. Поскольку водитель скрылся с места аварии, прямого медосвидетельствования не было. Пока мужчине вменяют только оставление места ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аварию попала 22-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина.

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