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Анджелина Джоли впала в «голодную депрессию»: актриса стремительно теряет вес

, 15:26 | Анастасия Игонина Фото 45

Состояние артистки настолько ухудшилось, что она регулярно забывает поесть.

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Фото, видео: Instagram @angelinajolieofficial

Состояние Анджелины Джоли после развода с Брэдом Питтом продолжает ухудшаться. Через несколько лет судебных тяжб по разделу имущества и определения права на опеку над детьми актриса впала в «голодную депрессию».

Как сообщает издание Woman.ru со ссылкой на инсайдеров, 44-летняя артистка регулярно забывает поесть. В результате недостатка пищи и непрекращающегося стресса Джоли стремительно теряет вес.

О решении развестись Джоли и Питт сообщили в 2016 году — с тех пор звезды со скандалами делят имущество и определяют, кто из них имеет право опекать троих биологических и троих приемных детей. Сама Анджелина не раз говорила о том, что расставание далось ей нелегко, в том числе и из-за юридических ограничений — например, до тех пор, пока всем детям не исполнится 18 лет, актриса не имеет права увезти их далеко от отца и переехать с наследниками в другую страну.

При этом Брэд Питт, кажется, успешно строит новые отношения — как сообщал ранее 5-tv.ru, актер и его бывшая жена Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение.

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