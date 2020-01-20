Анджелина Джоли впала в «голодную депрессию»: актриса стремительно теряет вес

Состояние Анджелины Джоли после развода с Брэдом Питтом продолжает ухудшаться. Через несколько лет судебных тяжб по разделу имущества и определения права на опеку над детьми актриса впала в «голодную депрессию».

Как сообщает издание Woman.ru со ссылкой на инсайдеров, 44-летняя артистка регулярно забывает поесть. В результате недостатка пищи и непрекращающегося стресса Джоли стремительно теряет вес.

О решении развестись Джоли и Питт сообщили в 2016 году — с тех пор звезды со скандалами делят имущество и определяют, кто из них имеет право опекать троих биологических и троих приемных детей. Сама Анджелина не раз говорила о том, что расставание далось ей нелегко, в том числе и из-за юридических ограничений — например, до тех пор, пока всем детям не исполнится 18 лет, актриса не имеет права увезти их далеко от отца и переехать с наследниками в другую страну.

При этом Брэд Питт, кажется, успешно строит новые отношения — как сообщал ранее 5-tv.ru, актер и его бывшая жена Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение.