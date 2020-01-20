Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

В Лос-Анджелесе несколько часов назад объявили имена лауреатов премии Гильдии киноактеров. Церемонию еще называют «Генеральной репетицией «Оскара». Лучшим фильмом признали южнокорейскую ленту «Паразиты». Это первая иностранная картина, которая удостоилась награды Гильдии.

Приз за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс, сыгравший в фильме «Джокер». Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер. Премию за роль второго плана впервые получил Брэд Питт благодаря работе в нашумевшей картине Тарантино «Однажды в Голливуде». Экс супруга актера Дженнифер Энистон удостоилась статуэтки за участие в сериале «Утреннее шоу». Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты в 2000–2005 годах. Слухи о возобновлении их отношений появляются регулярно после развода Питта с Анджелиной Джоли. Недавно стало известно, что пара тайно посетила один из детских домов, и общественность сразу заподозрила, что бывшие супруги собираются воссоединиться и усыновить ребенка.