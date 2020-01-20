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«Вы с ума сошли?!» — задача по математике для младших классов рассорила соцсети

, 18:00 | Игорь Рязов Фото 93

Простые правила умножения и деления послужили поводом к серьезному разговору об образовании в США.

Фото: www.globallookpress.com / Stocktake

Пользователи Twitter перессорились друг с другом из-за стандартной задачи по математике для учеников младших классов. Началось все со снимка, сделанного на одном из уроков.

Бурный спор разгорелся в комментариях к посту пользователя из США. Он опубликовал фото с занятия по математике, на котором представлен следующий пример:

20 / 5 (2*2).

На слайде приводятся два ответа: 1 и 16. Утверждается, что оба они «в равной степени верны». Просто единица получается при решении задачи «старым способом», а 16 — новым.

В комментариях устроили бурный спор о правилах умножения и деления. Часть пользователей утверждают, что в первую очередь нужно вычислить произведение в скобках, а уже затем переходить ко всему остальному. Другие настаивают на правильности нового метода Common Core, который разрешает делить и умножать в разном порядке.

«Как вы преподаете математику, в которой нет одного правильного ответа? Как вы пойдете в магазин, если не понимаете в одной или 16 милях от вас он находится?»

«Если придерживаться математических правил, то деления и умножения нужно выполнять слева направо»;

«Вот почему в Америке низкие оценки по математике»;

«Если вы думаете, что правильный ответ только единица, то вы не знаете математику»;

«Я выступаю за домашнее обучение для каждой американской семьи с 2015 года. С каждым годом я звучу все менее безумно»;

«Боже мой, вы с ума сошли?! Я устал от вашего математического педантизма», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китаянка чуть не умерла, объясняя сыну задание по математике. Маму третьеклассника доставили в больницу с инфарктом.

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