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  4. Китаянка чуть не умерла, объясняя сыну задание по математике

Китаянка чуть не умерла, объясняя сыну задание по математике

, 21:19 | Анастасия Игонина 105

Женщину доставили в больницу с инфарктом.

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Китаянке стало плохо во время выполнения домашнего задания с сыном. Попытка объяснить ребенку математическое правило довела женщину до инфаркта.

Как рассказала изданию Asia One 36-летняя жительница города Хубей, она занималась дома со своим сыном-третьеклассником. Мальчик никак не мог понять задание, и женщина начала раздражаться.

«Я была так зла, что казалось, сейчас взорвусь. И тут вдруг мое сердце начало сильно биться — и я не смогла нормально дышать», — вспоминает она.

Почувствовав себя плохо, женщина позвонила мужу — он и отвез ее в больницу. Как выяснилось в медучреждении, у женщины случился инфаркт миокарда. Спасти ее удалось только благодаря тому, что пострадавшую оперативно доставили к медикам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте.

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