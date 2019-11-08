Китаянка чуть не умерла, объясняя сыну задание по математике

Китаянке стало плохо во время выполнения домашнего задания с сыном. Попытка объяснить ребенку математическое правило довела женщину до инфаркта.

Как рассказала изданию Asia One 36-летняя жительница города Хубей, она занималась дома со своим сыном-третьеклассником. Мальчик никак не мог понять задание, и женщина начала раздражаться.

«Я была так зла, что казалось, сейчас взорвусь. И тут вдруг мое сердце начало сильно биться — и я не смогла нормально дышать», — вспоминает она.

Почувствовав себя плохо, женщина позвонила мужу — он и отвез ее в больницу. Как выяснилось в медучреждении, у женщины случился инфаркт миокарда. Спасти ее удалось только благодаря тому, что пострадавшую оперативно доставили к медикам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте.