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«Маленькие гаденыши»: Собчак поиронизировала над тем, как изменилось ее отношение к детям

, 17:44 | Анастасия Игонина Фото 166

Теледива отметила, что появление собственного ребенка заставило ее пересмотреть взгляды на малышей.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак иронично отозвалась о своих прежних убеждениях. В Instagram телеведущая порассуждала о том, как рождение сына изменило ее отношение к детям.

Журналистка напомнила всем, что несколько лет назад она на дух не переносила маленьких детей и называла их «гаденышами». Однако после появления на свет Платона звезда полюбила не только собственного сына, но и малышей в целом. Признание Собчак сопроводила пляжным фото — в кадре теледива в черном бикини стоит на берегу моря в окружении детей.

«Картина „Жизнь внесла свои коррективы“ или „Собчак и маленькие гаденыши“», — подписала она фотографию.

Instagram @xenia_sobchak

Также журналистка поинтересовалась у пользователей, сталкивались ли они сами с подобными метаморфозами и что ее подписчики думают по поводу такой перемены в восприятии.

«Суперженщина, признать свои прошлые косяки и посмеяться над ними, для меня это — сверхчеловечность!»

«Ксюша — классная! Мой кумир.»

«Самостеб 80 уровня», — оценили публикацию фолловеры.

Впрочем, часть юзеров отнеслась с недоверием к словам Собчак. Некоторые пользователи высказали предположение: в действительности Ксения наверняка не изменила своего отношения к малышам.

«Уверена, вы и сейчас любите только своего! Люди не меняются!» — написала одна из поклонниц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собчак восхитила поклонников фигурой в стойке на руках.

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