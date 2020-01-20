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  4. «Жги, Надюха!» — Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как худеть весело

«Жги, Надюха!» — Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как худеть весело

, 20:47 | Светлана Александрова Видео 54

Актриса выложила в сеть забавное видео своих занятий в спортзале. Поклонники отмечают заметные результаты тренировок.

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Фото, видео: Instagram @nadezhdaanga

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала своим поклонникам, как худеть весело. Актриса опубликовала в своем Instagram забавное видео своей тренировки в спортзале. На нем заметно похудевшая Ангарская раскручивает собранные в «конский хвост» волосы над набивным мячом для укрепления мышц.

«Как быстро похудеть или минута хорошего настроения», — подписала ролик Надежда.

Instagram @nadezhdaanga

Поклонники в комментариях отмечают, что актриса заметно постройнела за короткий срок, и просят рассказать, сколько килограммов она скинула и какую диету использует.

«Надь, мне кажется, или еще похудела?»

«Жги, Надюха!»

«А вот теперь пусть ваш тренер попробует повторить».

«Надежда, вы супер-позитив! Спасибо за настроение!»

«Скоро, если так пойдет, тренер будет уставать, а не вы!»

«Выглядите лет на 20, отличный результат!» — подбадривают Ангарскую пользователи.

Не так давно, как сообщал 5-tv.ru, Надежда Ангарская откровенно рассказала, как повлиял на нее развод с мужем. По слухам, это произошло еще весной 2019 года. С иорданцем Раедом Бани они прожили вместе около пяти лет, у них есть общий четырехлетний сын Давид.

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