Такси с пассажирами протаранило ограждение и вылетело на тротуар в Петербурге

ДТП с участием такси произошло во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. На пересечении улиц Купчинская и Олеко Дундича автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, снес дорожное ограждение, после — вылетел на тротуар, сообщает 78.ru.

Водитель и пассажир, находившиеся в салоне такси, не пострадали.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен момент аварии. Как видно на кадрах, мужчин, управлявший машиной, и пассажир после происшествия вышли из авто, чтобы осмотреть транспортное средство на наличие повреждений.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легковой автомобиль и пассажирский электропоезд столкнулись на железнодорожном переезде в Московской области.