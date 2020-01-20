Смертельное ДТП легковушки с электропоездом вызвало задержку поездов в Подмосковье

Легковой автомобиль и пассажирский электропоезд столкнулись на железнодорожном переезде в Московской области. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места смертельного ДТП.

На кадрах, сделанных в темное время суток, видно сильно поврежденный легковой автомобиль черного цвета. Судя по характеру повреждений, поезд врезался в левый бок машины. Рядом с автомобилем лежит тело мужчины. На месте происшествия работают автоинспекторы.

В главке МВД по Московской области сообщили, что авария произошла 20 января около пяти часов утра. Местом ДТП стало пересечение 67 километра железной дороги «Москва-Рязань» и десятого километра автодороги «ММК-Чечевилово».

По неустановленной пока причине, легковой автомобиль марки Kia выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским электропоездом дальнего следования. По предварительной информации, погибли водитель и пассажир легковушки.

Авария спровоцировала задержку нескольких поездов на Казанском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщили представители оператора перевозок — «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК). Там заверили, что пытаются устранить опоздания, и принесли извинения.

❗️На Казанском направлении задерживаются несколько поездов в результате ДТП на переезде. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за возможные неудобства.#up — ЦППК (@centralppk) January 20, 2020

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом страшном ДТП — пассажиров выбросило из маршрутки после столкновения с легковушкой в Санкт-Петербурге.