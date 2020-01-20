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«Ой, господи»: Кети Топурия прокомментировала возможное задержание Гуфа

, 19:58 | Карина Бернтгольц 23

Бывшая возлюбленная рэпера отказалась обсуждать задержание музыканта в воздушной гавани Абу-Даби, о котором писал ряд СМИ.

Фото: Instagram @therealguf

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия отказалась комментировать сведения о задержании своего бывшего возлюбленного Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту Абу-Даби, распространившиеся в СМИ.

«Ой, Господи», — коротко ответила артистка на вопрос 5-tv.ru том, осведомлена ли она о подробностях случившегося.

По информации ряда СМИ, музыкант летел из отдыха в Таиланде в Москву с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах, однако до столицы так и не добрался, якобы в связи с дебошем в самолете.

Впрочем, официальных подтверждений данной информации не поступало. И бывшая жена Гуфа Айза Анохина, и его личная помощница отказываются обсуждать возможный инцидент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Satyr сделал пародию на рэпера Гуфа.

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